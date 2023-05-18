Совместителя на основном месте работы отправили в командировку. Как оформить этот период на работе по совместительству?

Если основной работодатель отправляет сотрудника в командировку, то на работе по совместительству можно предложить такому работнику отпуск без сохранения зарплаты.

Если основной работодатель отправляет сотрудника в командировку, то на работе по совместительству можно предложить такому работнику отпуск без сохранения зарплаты.

Трудовое законодательство не уточняет, что делать в случаях, когда основной работодатель отправляет совместителя в командировку. Роструд на своем сайте рассказал, как оформить период отсутствия такого сотрудника.

Первый способ: попросить сотрудника написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты. Если он отказывается это сделать, то командировка по основному месту работы может расцениваться как уважительная причина отсутствия на работе по совместительству.

Второй способ: предоставить работнику дополнительный отпуск. Это будет зависеть от финансовых возможностей компании.

Работодатели могут сами выбирать, как оформить отсутствие сотрудника на работе.

Главное, чтобы в табеле учета рабочего времени были включены необходимые обозначения. Такую практику можно закрепить в локальном нормативном акте организации.