Совет Федерации раскритиковал идею о шестидневке

По мнению сенаторов, люди должны больше времени проводить с семьей, а работать будут конвейеры и роботы.

Шестидневная рабочая неделя не соответствует принципам социального государства, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Не поддержал инициативу и первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

— Я думаю, что нужна сбалансированная пятидневка, а в будущем вполне возможно и сокращение рабочей недели, чтобы люди больше занимались своими домашними делами, проводили время с семьей, занимались воспитанием детей. А на смену людям будут приходить конвейеры, роботы и искусственный интеллект, — сказал Абрамов.

Сегодня мы писали, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма предложила Минтруду установить шестидневную рабочую неделю.

Негативно к этой идее отнеслись и в Госдуме. Председатель профильного комитета Ярослав Нилов хотел бы установить в стране четырехдневную рабочую неделю.

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