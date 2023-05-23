Здравый смысл победил? Ставку НДФЛ для удаленщиков за рубежом решили оставить 13-15%. Эксперты говорят, есть и плюсы, и минусы

Мы узнали у юриста, как сейчас профессионалы оценивают новый законопроект.

Недавно на Клерке писали, что НДФЛ для удаленщиков за рубежом хотят оставить на уровне 13-15%. Вот что говорит Мария Войтова, старший юрист Юридического партнерства Курсив.

Вносимый в Госдуму законопроект имеет как плюсы, так и минусы.

С одной стороны, применение одинаковой ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов снижает риски работодателей и заказчиков, которые не могут самостоятельно отследить налоговый статус работника или исполнителя по договору ГПХ. А значит, могут ошибиться с размером ставки по НДФЛ, что приведет к доначислению налогов, пени, штрафов.

С другой стороны, в действующей редакции НК РФ нерезиденты не должны уплачивать НДФЛ в РФ с доходов, которые получены от российских компаний за выполнение трудовых обязанностей, работ, услуг, если такие действия совершены за пределами РФ.

В случае же принятия поправок нерезиденты будут обязаны уплачивать НДФЛ в РФ через налогового агента – работодателя или заказчика работ / услуг.

В любом случае, для оценки всех последствий вносимых поправок необходимо проанализировать текст доработанного законопроекта, который пока отсутствует в открытом доступе.