📌Указать просто месяц в графике отпусков нельзя, сказал Роструд

В графике надо прописать конкретную дату начала отпуска, а не просто месяц.

В преддверии сезона отпусков Роструд ответил на несколько вопросов в своем Телеграм-канале. Вот некоторые из них.

Во-первых, нельзя в графике отпусков указать только месяц предполагаемого отпуска — только конкретные даты.

Иначе между работником и работодателем могут возникнуть разногласия относительно даты начала такого отпуска, объясняют чиновники.

Во-вторых, днем начала отпуска может быть любой день, в том числе и праздничный.

Не упустите из вида, что нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются.

Рассказывайте, коллеги, когда идете в отпуск? А сотрудникам в компании много уже отпусков оформили?

О том, как никогда не ошибаться при оформлении отпусков, а еще: грамотно вести кадровый учет;

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