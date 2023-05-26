📌Указать просто месяц в графике отпусков нельзя, сказал Роструд

В преддверии сезона отпусков Роструд ответил на несколько вопросов в своем Телеграм-канале. Вот некоторые из них.
Во-первых, нельзя в графике отпусков указать только месяц предполагаемого отпуска — только конкретные даты.
Иначе между работником и работодателем могут возникнуть разногласия относительно даты начала такого отпуска, объясняют чиновники.
Во-вторых, днем начала отпуска может быть любой день, в том числе и праздничный.
Не упустите из вида, что нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются.
Рассказывайте, коллеги, когда идете в отпуск? А сотрудникам в компании много уже отпусков оформили?
О том, как никогда не ошибаться при оформлении отпусков, а еще:
грамотно вести кадровый учет;
составлять все кадровые документы;
следить за графиками отпусков;
вовремя отчитываться по всем новым формам отчетности
рассказывают эксперты на курсе профпереподготовки Клерка.
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