Центробанк создаст единые требования к договорам BNPL-сервисов

К рассрочке платежей будут применять единые правила, чтобы защитить права потребителей. Все BNPL-сервисы будут информировать пользователей обо всех условиях и штрафах за просрочку.

Осенью 2023 года Центробанк создаст законопроект, который будет регулировать рынок онлайн-оплаты частями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.

Рынок рассрочки пока не такой большой, как может показаться. Он даже несопоставим с рынком микрокредитования, но его потенциал довольно значительный, поэтому регулировать этот сегмент обязательно нужно, – заявил Михаил Мамута.

Сейчас схема оплаты «купи сейчас – плати потом» или BNPL становится популярной у покупателей. Им удобно оплачивать товары, разбив полную стоимость на несколько небольших платежей.

За 2022 год рынок оплаты покупок частями вырос в 10 раз. Такая популярность связана с тем, что новые сервисы частичной оплаты – это не банковский продукт, чтобы оформить услугу не требуется даже паспорт.

В отличие от классического кредита, по BNPL не возникает переплаты. Сервисы не проверяют платежеспособность своих клиентов, а договоры не отражаются в кредитных историях.

Центробанк собирается установить, чтобы ко всем BNPL-договорам применялись единые правила. Например, должен быть период «охлаждения», а сервисы будут информировать пользователей об ограничениях и штрафах за просрочку платежей.

В ЦБ считают, что изменения позволят лучше защищать права потребителей. Прозрачные условия BNPL-рассрочек смогут привлечь больше пользователей.

В начале 2023 года Центробанк решил прикрыть лазейку для банков, которые научились маскировать займы под сервисы покупок частями (BNPL).