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Трудовое право

46% россиян знают и применяют Трудовой кодекс: итоги опроса

Лучше всех с трудовым законодательством знакомы сотрудники старше 45 лет, которые зарабатывают больше 80 тысяч рублей. Они готовы отстаивать свои интересы.
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За два года не изменилось число экономически активных россиян, которые знают основные положения Трудового кодекса. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

46% населения заявили, что знают Трудовой кодекс и применяют его для защиты своих интересов.

36% знакомы с трудовым законодательством, но обращаются за помощью к юристам. Участники опроса считают, что в законе много тонкостей, в которых самостоятельно не разобраться.

Если найдете работодателя на Клерк.Работе, можете не переживать: бороться за трудовые права не придется, это будет крутое и достойное место работы. Это как hh.ru для бухгалтеров, только лучше :)

Признались, что не знают основных положений ТК, 18% опрошенных.

Чаще всего свои интересы с помощью Трудового кодекса отстаивают люди старше 45 лет.

Чем выше доход сотрудников, тем чаще они готовы участвовать в трудовых спорах. В знании ТК уверены 44% из тех, кто зарабатывает меньше 50 тыс. рублей. О том же сообщили 49% сотрудников с доходом больше 80 тыс. рублей.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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