46% россиян знают и применяют Трудовой кодекс: итоги опроса

За два года не изменилось число экономически активных россиян, которые знают основные положения Трудового кодекса. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
46% населения заявили, что знают Трудовой кодекс и применяют его для защиты своих интересов.
36% знакомы с трудовым законодательством, но обращаются за помощью к юристам. Участники опроса считают, что в законе много тонкостей, в которых самостоятельно не разобраться.
Если найдете работодателя на Клерк.Работе, можете не переживать: бороться за трудовые права не придется, это будет крутое и достойное место работы. Это как hh.ru для бухгалтеров, только лучше :)
Признались, что не знают основных положений ТК, 18% опрошенных.
Чаще всего свои интересы с помощью Трудового кодекса отстаивают люди старше 45 лет.
Чем выше доход сотрудников, тем чаще они готовы участвовать в трудовых спорах. В знании ТК уверены 44% из тех, кто зарабатывает меньше 50 тыс. рублей. О том же сообщили 49% сотрудников с доходом больше 80 тыс. рублей.
Комментарии