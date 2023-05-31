46% россиян знают и применяют Трудовой кодекс: итоги опроса

Лучше всех с трудовым законодательством знакомы сотрудники старше 45 лет, которые зарабатывают больше 80 тысяч рублей. Они готовы отстаивать свои интересы.

За два года не изменилось число экономически активных россиян, которые знают основные положения Трудового кодекса. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

46% населения заявили, что знают Трудовой кодекс и применяют его для защиты своих интересов.

36% знакомы с трудовым законодательством, но обращаются за помощью к юристам. Участники опроса считают, что в законе много тонкостей, в которых самостоятельно не разобраться.

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Признались, что не знают основных положений ТК, 18% опрошенных.

Чаще всего свои интересы с помощью Трудового кодекса отстаивают люди старше 45 лет.

Чем выше доход сотрудников, тем чаще они готовы участвовать в трудовых спорах. В знании ТК уверены 44% из тех, кто зарабатывает меньше 50 тыс. рублей. О том же сообщили 49% сотрудников с доходом больше 80 тыс. рублей.