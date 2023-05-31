💥💥💥НДФЛ зачитывают по-другому, уведомления по ЕНП могут поменять, Егоров извиняется: самые важные новости последних дней про главную бухгалтерскую проблему года

Это значит, что если у вас, например, долги по НДС и НДФЛ и вы хотите их погасить, то первым с вашего ЕНС спишут именно НДФЛ.
Для НДФЛ хотят сделать еще одно уведомление: по суммам с 23 по 9 число. Клерк нашел письмо Минфина об этом
Что бы еще такого поменять…
Шел пятый месяц работы ЕНС, в ФНС внезапно осознали ошибки…
Но есть, как говорится, и хорошие новости.
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