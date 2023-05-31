💥💥💥НДФЛ зачитывают по-другому, уведомления по ЕНП могут поменять, Егоров извиняется: самые важные новости последних дней про главную бухгалтерскую проблему года

В одной подборке сразу топ-4 важных новости с начала недели. Сохраняйте себе.

Это значит, что если у вас, например, долги по НДС и НДФЛ и вы хотите их погасить, то первым с вашего ЕНС спишут именно НДФЛ.

Что бы еще такого поменять…

Шел пятый месяц работы ЕНС, в ФНС внезапно осознали ошибки…

Но есть, как говорится, и хорошие новости.

Все, что меняется в ЕНП, мы собрали в один большой бесплатный вебинар: рассказывать будет один из лучших экспертов Клерка, автор тысяч бухгалтерских статей с миллионами просмотров Наталья Петрова. Осталось всего несколько часов: успейте записаться!

На вебинаре разберемся:

что меняется в ЕНП;

как быть с сальдо и данными в личном кабинете;

какой теперь новый порядок по НДФЛ,

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