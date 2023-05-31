О чем писали в Трибуне на этой неделе: топ самых обсуждаемых тем

Рассуждение от нашего читателя о том, как правильно оценить риски перед открытием бизнеса в 2023 году. В расчет придется взять и внешние факторы, и тренды.
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Отец-основатель всея «Клерка» Борис Мальцев рассказал о крутейших новинках от наших разработчиков, чтобы пользоваться сайтом было еще удобнее.
Внедрение плохое, а ЕНС хороший. Егоров извинился за ЕНС, но все равно утверждает, что это «правильная история». Реакция наших пользователей
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