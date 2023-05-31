О чем писали в Трибуне на этой неделе: топ самых обсуждаемых тем

Надо ли открывать сейчас свой бизнес, выходить ли на работу на больничном и за что все-таки извинился Егоров: выбрали для вас самые нескучные посты, начиная с понедельника.

Рассуждение от нашего читателя о том, как правильно оценить риски перед открытием бизнеса в 2023 году. В расчет придется взять и внешние факторы, и тренды.

Отец-основатель всея «‎Клерка» Борис Мальцев рассказал о крутейших новинках от наших разработчиков, чтобы пользоваться сайтом было еще удобнее.

Тема дня, мимо которой не может пройти никто. Ну то есть он-то как бы извинился, но идея-то вроде как и огонь получается…

Заметочка от одного из наших экспертов о наболевшей у многих теме. С примерами из судебной практики.