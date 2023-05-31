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Трудовое право

В новых регионах интересуются трудовыми отношениями по новым правилам: Роструд проконсультировал больше 2 тысяч жителей

Эксперты рассказали, как проводить оплату труда, какие у сотрудников есть гарантии и как правильно расторгнуть трудовой договор. Все консультации проводились бесплатно.
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Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей получили 2,2 тыс. бесплатных консультаций от специалистов Роструда. Об этом сообщается на сайте трудовой инспекции.

Чаще всего поступали вопросы о правилах оплаты труда, гарантиях и условиях работы. Во время консультаций специалисты уточняли порядок расторжения трудовых отношений и разобрали, как применять Трудовой кодекс в других ситуациях.

В стране доступны все каналы связи по трудовым вопросам. Один из наиболее удобных – задать вопрос онлайн на портале «Онлайнинспекция.рф».

Сегодня мы писали о статистике, что 46% населения знают Трудовой кодекс и применяют его для защиты своих интересов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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