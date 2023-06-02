74% сотрудников стали больше доверять работодателю. Бухгалтеры, а у вас с этим как?

В 2023 году уровень доверия персонала работодателю вырос. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
74% сотрудников доверяют компании, в которой они работают. 68% стали лучше относиться к своему непосредственному руководству.
Меньше всего работники сомневаются в своих коллегах, им доверяют 80% опрошенных.
Сотрудники с доходом больше 80 тыс. рублей склонны больше доверять начальству и коллегам.
Старшее поколение реже сомневается в своем руководстве, 73% уверены в добросовестности управленцев.
Тогда как опрошенные до 34 лет больше доверяют компании (78%) и коллегам (82%).
Бухгалтеры, мы по такому случаю вам опрос принесли :)
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
не очень понятен термин "доверяют работодателю", хотелось бы узнать, что под этим подразумевается (??)