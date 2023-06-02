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74% сотрудников стали больше доверять работодателю. Бухгалтеры, а у вас с этим как?

В своих коллегах не сомневаются 80% сотрудников, уверены в руководстве 68%, а 74% персонала доверяют компании-работодателю.
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В 2023 году уровень доверия персонала работодателю вырос. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

74% сотрудников доверяют компании, в которой они работают. 68% стали лучше относиться к своему непосредственному руководству.

Меньше всего работники сомневаются в своих коллегах, им доверяют 80% опрошенных.

Сотрудники с доходом больше 80 тыс. рублей склонны больше доверять начальству и коллегам.

Старшее поколение реже сомневается в своем руководстве, 73% уверены в добросовестности управленцев.

Тогда как опрошенные до 34 лет больше доверяют компании (78%) и коллегам (82%).

Бухгалтеры, мы по такому случаю вам опрос принесли :)

Рассказывайте, бухгалтеры, повезло ли вам с начальством и компанией? Доверяете шефу?

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    не очень понятен термин "доверяют работодателю", хотелось бы узнать, что под этим подразумевается (??)

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