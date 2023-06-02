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ЕНП (единый налоговый платеж)

💥ЕНС не работал нормально почти полгода, а теперь начал открываться. Топ новостей недели про то, что произошло с Единым налоговым счетом

Пятничный пост о самой большой головной боли каждого бухгалтера и ИП: забирайте себе в сохраненки.
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Все думали, что это и есть главная новость недели, но нет. Хотя для бюджета событие важное: проблема недополучения налогов бюджетами регионов должна решиться.

Первое уведомление будет добровольным. Там надо будет указать НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего. Второе уведомление – обязательное. Там будет общая сумма налога с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

И добавил, что вообще ЕНП — отличная идея. Если точнее, то это правильная история, по мнению главы ФНС.

Идею сейчас прорабатывают, но заработает она точно не раньше 2024 года.

Чтобы разобраться в новшествах по ЕНП, отложите корвалол и доверьтесь профессионалу. На бесплатном вебинаре в понедельник, 5 июня эксперт расскажет про:

  • ЕНП и ЕНС: как все сейчас работает.

  • Реквизиты для уплаты ЕНП.

  • Как в уведомлении по ЕНП отражать НДФЛ.

  • Пени и штрафы по ЕНС: как сейчас это работает.

В конце проведем разбор вопросов бухгалтеров из консультаций на Клерк.Премиум.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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