💥ЕНС не работал нормально почти полгода, а теперь начал открываться. Топ новостей недели про то, что произошло с Единым налоговым счетом

Пятничный пост о самой большой головной боли каждого бухгалтера и ИП: забирайте себе в сохраненки.

Все думали, что это и есть главная новость недели, но нет. Хотя для бюджета событие важное: проблема недополучения налогов бюджетами регионов должна решиться.

Первое уведомление будет добровольным. Там надо будет указать НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего. Второе уведомление – обязательное. Там будет общая сумма налога с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

И добавил, что вообще ЕНП — отличная идея. Если точнее, то это правильная история, по мнению главы ФНС.

Идею сейчас прорабатывают, но заработает она точно не раньше 2024 года.

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ЕНП и ЕНС: как все сейчас работает.

Реквизиты для уплаты ЕНП.

Как в уведомлении по ЕНП отражать НДФЛ.

Пени и штрафы по ЕНС: как сейчас это работает.

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