💥ЕНС не работал нормально почти полгода, а теперь начал открываться. Топ новостей недели про то, что произошло с Единым налоговым счетом

Все думали, что это и есть главная новость недели, но нет. Хотя для бюджета событие важное: проблема недополучения налогов бюджетами регионов должна решиться.
Для НДФЛ хотят сделать еще одно уведомление: по суммам с 23 по 9 число. Клерк нашел письмо Минфина об этом
Первое уведомление будет добровольным. Там надо будет указать НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего. Второе уведомление – обязательное. Там будет общая сумма налога с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.
И добавил, что вообще ЕНП — отличная идея. Если точнее, то это правильная история, по мнению главы ФНС.
Идею сейчас прорабатывают, но заработает она точно не раньше 2024 года.
Чтобы разобраться в новшествах по ЕНП, отложите корвалол и доверьтесь профессионалу. На бесплатном вебинаре в понедельник, 5 июня эксперт расскажет про:
ЕНП и ЕНС: как все сейчас работает.
Реквизиты для уплаты ЕНП.
Как в уведомлении по ЕНП отражать НДФЛ.
Пени и штрафы по ЕНС: как сейчас это работает.
В конце проведем разбор вопросов бухгалтеров из консультаций на Клерк.Премиум.
Комментарии