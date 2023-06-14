На портале «Работа России» появятся вакансии от президентского кадрового агентства

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» будет публиковать предложения о работе в государственном секторе, а также на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Кадровое агентство президентской платформы «Россия — страна возможностей» подписало соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой по труду и занятости. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на замруководителя Роструда Яна Талбацкого.

— Соглашением также предусмотрен обмен информацией о наиболее востребованных профессиях и квалификациях, вакансиях, размещенных работодателями на «Работе России», что позволит повысить качество образовательных курсов и программ, предлагаемых кадровой платформой «Россия — страна возможностей», — сказал Ян Талбацкий.

На портале «Работа России» в ближайшее время появятся вакансии от кадрового агентства «Россия — страна возможностей».

Агентство специализируется на поиске сотрудников для работы в государственном секторе. За помощью в подборе персонала могут обратиться ИП, представители малого и среднего бизнеса.