🙈Снова приключения с ЕНС, новый ФСБУ и новости по УСН: топ самых важных новостей прошедшей недели

Подборка для счастливцев, которые за выходные все забыли (или просто могут позволить себе не читать новости).

Итак, самое важное и обсуждаемое для бухгалтеров:

Бухгалтеры стали массово получать из ИФНС требования о несоответствии уплаченной сумму НДФЛ и исчисленной по форме 6-НДФЛ.

Важный момент для всех, у кого аванс по УСН за полугодие меньше, чем за 1 квартал.

В личном кабинете информация одна, при нажатии кнопки «‎Вернуть» — другая.

У Минфина сюрприз для бухгалтеров — новый ФСБУ. Пока проект.

История о том, как на ЕНС отражают старые долги, которых до введения ЕНС вообще не было. Даже прокомментировать цензурно сложно.

Разбираем, когда и как эти ошибки поправить — и что будет, если этого не сделать. С новыми знаниями сможете принять дела абсолютно у любого, даже самого нерадивого бухгалтера.