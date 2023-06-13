🙈Снова приключения с ЕНС, новый ФСБУ и новости по УСН: топ самых важных новостей прошедшей недели

Итак, самое важное и обсуждаемое для бухгалтеров:
Бухгалтеры стали массово получать из ИФНС требования о несоответствии уплаченной сумму НДФЛ и исчисленной по форме 6-НДФЛ.
Важный момент для всех, у кого аванс по УСН за полугодие меньше, чем за 1 квартал.
В личном кабинете информация одна, при нажатии кнопки «Вернуть» — другая.
У Минфина сюрприз для бухгалтеров — новый ФСБУ. Пока проект.
История о том, как на ЕНС отражают старые долги, которых до введения ЕНС вообще не было. Даже прокомментировать цензурно сложно.
Разбираем, когда и как эти ошибки поправить — и что будет, если этого не сделать. С новыми знаниями сможете принять дела абсолютно у любого, даже самого нерадивого бухгалтера.
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