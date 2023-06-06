На ЕНС всплывают долги 7-летней давности

Все переплаты со сроком более 3 лет, не вошли в сальдо ЕНС. С долгами должна быть аналогичная история. Но на практике на ЕНС отражают старые долги, которых до введения ЕНС вообще не было.

Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» рассказала о налоговых проблемах сотрудника компании. На его ЕНС отразились долги по транспортному налогу за 2015 – 2016 годы.

Причем фактически налог уплачен. Ранее никакого долга не было. Срок давности вышел и человек выкинул все квитанции и чеки, полагая, что вопрос закрыт.

Но неожиданно в 2023 году вдруг оплата куда-то пропала и образовался долг. Налоговики отказываются убирать его и требуют предъявить доказательства уплаты.

Дело осложняется тем, что человек заявил социальный вычет по НДФЛ на лечение. Если этот мнимый долг по транспортному налогу будет числиться на ЕНС, его вычет пойдет на гашение этого долга.

Коллеги советуют подавать жалобу в УФНС и требовать убрать с ЕНС налоги, по которым давно вышел срок взыскания, даже если бы они были действительно не уплачены. А они, кстати, уплачены.

Кстати, в письме ФНС от 14.03.2023 № КЧ-4-8/2882@ есть алгоритм исключения из сальдо ЕНС долгов с истекшим сроком давности.