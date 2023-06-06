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ЕНП (единый налоговый платеж)

На ЕНС всплывают долги 7-летней давности

Все переплаты со сроком более 3 лет, не вошли в сальдо ЕНС. С долгами должна быть аналогичная история. Но на практике на ЕНС отражают старые долги, которых до введения ЕНС вообще не было.
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Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» рассказала о налоговых проблемах сотрудника компании. На его ЕНС отразились долги по транспортному налогу за 2015 – 2016 годы.

Причем фактически налог уплачен. Ранее никакого долга не было. Срок давности вышел и человек выкинул все квитанции и чеки, полагая, что вопрос закрыт.

Но неожиданно в 2023 году вдруг оплата куда-то пропала и образовался долг. Налоговики отказываются убирать его и требуют предъявить доказательства уплаты.

Дело осложняется тем, что человек заявил социальный вычет по НДФЛ на лечение. Если этот мнимый долг по транспортному налогу будет числиться на ЕНС, его вычет пойдет на гашение этого долга.

Коллеги советуют подавать жалобу в УФНС и требовать убрать с ЕНС налоги, по которым давно вышел срок взыскания, даже если бы они были действительно не уплачены. А они, кстати, уплачены.

Кстати, в письме ФНС от 14.03.2023 № КЧ-4-8/2882@ есть алгоритм исключения из сальдо ЕНС долгов с истекшим сроком давности.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 48 минут назад

    Главный бухгалтер

    Все переплаты со сроком более 3 лет, не вошли в сальдо ЕНС.

    Это естественно!

    С долгами должна быть аналогичная история.

    Да щаз Вам.... одно дело переплата, и совсем другое дело задолженность! неужели разницы не чувствуете?

    На ЕНС всплывают долги 7-летней давности

    мелко!

    нужно обязательно выкопать ВСЕ долги со времён сотворения мира! Причём не только личные, но и всех дедушек..... Наследуется, ведь, не только имущество, но и обязательства. А вдруг чей-то пра-пра.... налог на бороду не доплатил?  Вот извольте....

    Ну а для предприятий - самый простор для творчества - это ЕСН ! то ещё чудо было! там ваще никада никакое сальдо нормально не выходило!

  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    26 минут назад

    Копирайтер

    — Видишь долг?
    — Нет.
    — А он есть!

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