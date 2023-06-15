Грамотная речь и логическое мышление помогут пройти собеседование

30% соискателей считают неуместным вопрос о том, кем они видят себя через пять лет.

Аналитики «Работы России» в своем исследовании выяснили, от чего зависит первое впечатление на собеседовании.

44% опрошенных уверены, что визитной карточкой соискателя должна стать грамотная устная речь и способности мыслить логически.

30% считают, что успех на собеседовании зависит от уверенности кандидата в себе.

13% назвали хорошим качеством будущего сотрудника пунктуальность и опрятный внешний вид.

Каждый второй участник опроса (48%) считает, что одного собеседования и портфолио достаточно, чтобы решить подходит ли человек на должность.

О том, что нужно два собеседования с HR-менеджером и непосредственным руководителем, сказали 41%.

43% соискателей предпочитают встречаться с HR-специалистом лично, 39% выбирают телефонные разговоры, а 18% - онлайн-собеседование по видеосвязи.

Стандартный вопрос о том, кем соискатель видит себя через пять лет, считают неудобным 30% кандидатов.

29% не хотели бы говорить о неудачах на прошлом месте работы.

15% считают личными вопросы о семейном положении. Для 13% сложно назвать причину увольнения с предыдущей работы, а 8% стесняются озвучить свои ожидания по зарплате.