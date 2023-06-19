В 3 раза сократилось число увольнений из-за нарушения дресс-кода

Работодатели стали уделять больше внимания качеству работы, а не внешнему виду своих сотрудников.

За последние 10 лет работодатели стали в три раза реже увольнять сотрудников за несоблюдение дресс-кода. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Часть компаний полностью отказались от офисного стиля и больше внимания уделяют эффективности работы персонала.

4% работодателей увольняли сотрудников за неподобающий внешний вид и стиль одежды.

93% компаний отметили, что им важно, как работает человек, а не во что он одет или какого цвета его волосы.

В 2013 году 57% работодателей могли отругать персонал за неформальную прическу или расслабленный стиль одежды.

Сейчас только 34% компаний ведут работу с сотрудниками, которые не соблюдают корпоративный стиль. Обычно такие организации включают требования дресс-кода в локальные нормативные акты.

Каждый девятый сотрудник сообщил, что ему делали замечания за неподобающий внешний вид. Из них 7% получали такой отзыв от начальства, а 4% — от коллег.

Мужчины в два раза чаще получают замечания, чем женщины.

60% сотрудников прислушиваются к мнению начальства об их внешнем виде, а коллег слушают только 42%.

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