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Трудовые отношения

В 3 раза сократилось число увольнений из-за нарушения дресс-кода

Работодатели стали уделять больше внимания качеству работы, а не внешнему виду своих сотрудников.
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За последние 10 лет работодатели стали в три раза реже увольнять сотрудников за несоблюдение дресс-кода. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Часть компаний полностью отказались от офисного стиля и больше внимания уделяют эффективности работы персонала.

4% работодателей увольняли сотрудников за неподобающий внешний вид и стиль одежды.

93% компаний отметили, что им важно, как работает человек, а не во что он одет или какого цвета его волосы.

В 2013 году 57% работодателей могли отругать персонал за неформальную прическу или расслабленный стиль одежды.

Сейчас только 34% компаний ведут работу с сотрудниками, которые не соблюдают корпоративный стиль. Обычно такие организации включают требования дресс-кода в локальные нормативные акты.

Каждый девятый сотрудник сообщил, что ему делали замечания за неподобающий внешний вид. Из них 7% получали такой отзыв от начальства, а 4% — от коллег.

Мужчины в два раза чаще получают замечания, чем женщины.

60% сотрудников прислушиваются к мнению начальства об их внешнем виде, а коллег слушают только 42%.

На Клерк.Работа зарплаты не зависят от дресс-кода — некоторые вакансии и вовсе для удаленной работы. Заглядывайте посмотреть, что новенького.

Комментарии

5
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Зимой: норковая шуба, угги и костюм. Летом - сандалии, шорты и блузка с бантом. P.S. вспоминаю картину, как летом ИОТиЭ в короткой юбочке, маечке шевствовала по цеху, сверла застревали в станках

  • Логотип Veranda1
    Veranda1 46 минут назад

    В. Колодочкина

    В любом случае должны быть определенные ограничения в одежде. А то, если сотрудник хороший, не значит, что можно в купальнике или с голым торсом на работу приходить. 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 29 минут назад

      Главный бухгалтер

      а Главному бухгалтеру женщине в брюках можно?

      • Логотип Buh Lo
        Buh Lo
        26 минут назад

        Светлана Вейс

        Какая несправедливость, женщине в брюках можно, а мужчине в юбке нельзя😂 Хотя у нас есть одна частная православная школа, туда женщине в брюках, даже маме школьника, вход заказан...

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 10 минут назад

          Главный бухгалтер

          Какая несправедливость, женщине в брюках можно,

          это на кого нарвёшься! Только на этом форуме уже двое отметилось, что категорически нельзя. У одного дошло практически до статуса ведьмы, с приговором на костёр....

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