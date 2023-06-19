В 3 раза сократилось число увольнений из-за нарушения дресс-кода

За последние 10 лет работодатели стали в три раза реже увольнять сотрудников за несоблюдение дресс-кода. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
Часть компаний полностью отказались от офисного стиля и больше внимания уделяют эффективности работы персонала.
4% работодателей увольняли сотрудников за неподобающий внешний вид и стиль одежды.
93% компаний отметили, что им важно, как работает человек, а не во что он одет или какого цвета его волосы.
В 2013 году 57% работодателей могли отругать персонал за неформальную прическу или расслабленный стиль одежды.
Сейчас только 34% компаний ведут работу с сотрудниками, которые не соблюдают корпоративный стиль. Обычно такие организации включают требования дресс-кода в локальные нормативные акты.
Каждый девятый сотрудник сообщил, что ему делали замечания за неподобающий внешний вид. Из них 7% получали такой отзыв от начальства, а 4% — от коллег.
Мужчины в два раза чаще получают замечания, чем женщины.
60% сотрудников прислушиваются к мнению начальства об их внешнем виде, а коллег слушают только 42%.
На Клерк.Работа зарплаты не зависят от дресс-кода — некоторые вакансии и вовсе для удаленной работы. Заглядывайте посмотреть, что новенького.
Комментарии5
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Зимой: норковая шуба, угги и костюм. Летом - сандалии, шорты и блузка с бантом. P.S. вспоминаю картину, как летом ИОТиЭ в короткой юбочке, маечке шевствовала по цеху, сверла застревали в станках
В. Колодочкина
В любом случае должны быть определенные ограничения в одежде. А то, если сотрудник хороший, не значит, что можно в купальнике или с голым торсом на работу приходить.
Главный бухгалтер
а Главному бухгалтеру женщине в брюках можно?
Светлана Вейс
Какая несправедливость, женщине в брюках можно, а мужчине в юбке нельзя😂 Хотя у нас есть одна частная православная школа, туда женщине в брюках, даже маме школьника, вход заказан...
Главный бухгалтер
это на кого нарвёшься! Только на этом форуме уже двое отметилось, что категорически нельзя. У одного дошло практически до статуса ведьмы, с приговором на костёр....