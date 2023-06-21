47% зарабатывают дополнительные 10 тысяч рублей на подработке

За разовую подработку больше 100 тысяч рублей заработали 11% сотрудников. Большинство предпочитает тратить дополнительный заработок на себя.

Почти половина сотрудников зарабатывают на разовой подработке до 10 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервисов по поиску работы «Работа.ру» и по работе с самозанятыми «Подработка». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

От 11 до 30 тыс. рублей за разовую подработку получили 22% опрошенных. Тогда как 13% дополнительно заработали от 31 до 50 тыс. рублей.

11% смогли получить на подработке больше 100 тыс. рублей.

67% опрошенных признались, что подрабатывали. Из них 48% потратили все дополнительные средства на себя.

Только 17% на доход с подработок закрывали кредиты. 13% отложили полученные деньги на сберегательный счет. Еще столько же решили вложить средства в крупную покупку.

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