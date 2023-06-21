Будут ли ювелиры платить НДС дальше, что там с КС-2 и другие новости про НДС за последнюю неделю

Переходный период для ювелирной отрасли был: решение приняли за 9 месяцев до отмены спецрежимов, считают в Минфине
Неоднозначное заявление на ПМЭФ сделал зам министра финансов: речь шла о том, чтобы подумать о переходном периоде для ювелиров, которые вынужденно ушли с упрощенки и теперь от одного только НДС их налоговая нагрузка выросла в разы.
Обсуждалка от коллег: а как бы поступили вы?
На УСН можно составлять КС-2 и КС-3 с НДС. Главное, не составлять счет-фактуру. Нет счета-фактуры = нет НДС.
Впрочем, все равно все нюансы по НДС сложно понять без помощи профессионалов. И у нас есть решение.
Научим:
правильно формировать налоговую базу по НДС;
составлять счета-фактуры;
применять условия для вычета НДС;
восстанавливать НДС;
и многое другое.
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