При онлайн-продажах товаров российским физлицам селлеры из стран ЕАЭС будут платить НДС

Местом реализации товаров во взаимной электронной торговле будет признаваться территория РФ, если товар получает покупатель-физлицо (не ИП), находящийся на территории России.

Законопроект с такой поправкой размещен на федеральном портале.

Речь идет об онлайн-торговле бизнеса из стран ЕАЭС.

Сейчас реализация компаниями из ЕАЭС товаров через электронные торговые площадки российским физлицам не облагается НДС на территории РФ.

Чтобы реализовать новую норму, в НК пропишут:

особенности постановки на учет в ФНС иностранных посредников, через электронные торговые площадки которых продают товары бизнеса из стран ЕАЭС;

возможность иностранных посредников сдавать декларацию по НДС через личный кабинет.

Если покупатель находится на территории страны ЕАЭС, то российский бизнес не будет платить НДС в РФ.

При этом у российского бизнеса будет возможность принять к вычету НДС, уплаченный за счет собственных средств в бюджеты других государств-членов ЕАЭС.

Ранее мы рассказывали, что сейчас селлеры вынуждены платить двойные налоги – 20% в России и, например, 12% в Казахстане или 20% в Беларуси.

Когда поправки вступят в силу, то селлеры будут платить налоги только в «стране назначения».