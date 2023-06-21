При онлайн-продажах товаров российским физлицам селлеры из стран ЕАЭС будут платить НДС

Законопроект с такой поправкой размещен на федеральном портале.
Речь идет об онлайн-торговле бизнеса из стран ЕАЭС.
Сейчас реализация компаниями из ЕАЭС товаров через электронные торговые площадки российским физлицам не облагается НДС на территории РФ.
Чтобы реализовать новую норму, в НК пропишут:
особенности постановки на учет в ФНС иностранных посредников, через электронные торговые площадки которых продают товары бизнеса из стран ЕАЭС;
возможность иностранных посредников сдавать декларацию по НДС через личный кабинет.
Если покупатель находится на территории страны ЕАЭС, то российский бизнес не будет платить НДС в РФ.
При этом у российского бизнеса будет возможность принять к вычету НДС, уплаченный за счет собственных средств в бюджеты других государств-членов ЕАЭС.
Ранее мы рассказывали, что сейчас селлеры вынуждены платить двойные налоги – 20% в России и, например, 12% в Казахстане или 20% в Беларуси.
Когда поправки вступят в силу, то селлеры будут платить налоги только в «стране назначения».
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