Квадриллион выручки, новые правила по детским пособиям, штрафы за прогул и суд. Самые важные новости 21 июня

⚖️Налоговики несут ответственность за действия других органов власти, решил Верховный суд

Проще говоря, если ошибки других органов властипривели к завышению платежей бизнеса, взыскать переплату и проценты по убыткам можно с ФНС.

🔥Выручка российского бизнеса за год впервые превысила квадриллион рублей. Такие цифры насчитала ФНС

Квадриллион. Квадриллион, Карл! Правда, прибыль при этом почти не выросла.

💥💥💥 Можно будет работать полный рабочий день и получать пособие по уходу за ребенком

Новые правила для детских пособий, как и говорил Путин.

🤔Хотите оштрафовать работника за длящийся прогул? Срок будет считаться с последнего дня проступка, решил суд

Любопытное судебное решение — и довольно редкий случай, где в трудовом споре суд стал на сторону работодателя.