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Обзор судебной практики

🤔Хотите оштрафовать работника за длящийся прогул? Срок будет считаться с последнего дня проступка, решил суд

Благодаря терпению и грамотным действиям работодатель смог выиграть в суде непростое дело.
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Речь про Определение Восьмого КСОЮ от 4 мая 2023 г. № 8Г-8015/2023.

История была в следующем: в 2016 году работодатель хотел сократить сотрудницу, о чем направил ей уведомление. Работница предоставила справку о беременности. И написала письмо о том, что по инициативе работодателя ее уволить нельзя. Работодатель сокращение отменил. Сотрудница ушла в отпуск по беременности и родам, затем в отпуск по уходу за ребенком.

Однако в 2020 году женщина внезапно решила прервать декрет и на основании уведомления 2016 года о сокращении попросила выплатить ей все пособия и компенсаций. Компания письменно ответила сотруднице, что сокращения не было, приказ в итоге не издавали.

На основании заявления работницы о прерывании отпуска в компании вышел приказ о том, что работница считается приступившей к работе. Но сотрудница на работу не явилась. Ждать выхода работодатель решил вплоть до официального окончания декрета, но этого не произошло. Сотрудница сообщение от работодателя получила, но ответ не дала. На работу снова не вышла и обратилась в суд. Иск был по поводу…незаконности ее сокращения.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал.

Работодатель продолжал ждать сотрудницу на работе. Неоднократно он направлял ей письма с просьбой сообщить о причинах невыхода на работу. Письма возвращались из-за истечения срока хранения. Только в январе приказ об увольнении за прогул с 20.07.2020 был наконец издан. А сотрудница снова пошла в суд — с требованием признать приказ об увольнении за прогул незаконным.

Суд первой инстанции посчитал, что работодатель пропустил месячный срок привлечения к дисциплинарной ответственности, который подлежит исчислению с 20.07.2020, а приказ об увольнении вынесли в период временной нетрудоспособности сотрудницы.

Апелляция и кассация с таким выводом не согласились.

Суды постановили, что срок для применения к работнику дисциплинарного взыскания за длящийся прогул исчисляется с момента окончания прогула.

Комментирует Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям из команды «Консультаций» Клерка, преподаватель и руководитель образовательного центра:

Ст. 193 ТК РФ допускает привлечение работника к дисциплинарной ответственности не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка. Прогул – отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. Оценить уважительность причины и признать отсутствие работника прогулом работодатель сможет только после дачи работником объяснения. Исходя из этого Минтруд и суды считают, что срок привлечения к дисциплинарной ответственности нужно считать не с первого дня неявки работника, а с последнего.

Комментарии

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