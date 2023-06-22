Застройщики будут снова платить НДС на строительство апартаментов

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который вводит для застройщиков НДС 20% при продаже объектов. Об этом пишет «ТАСС».
Такой налог существовал и раньше, его отменили 13 лет назад, в 2010 году.
Отменяется освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ, - сказано в документе.
Если застройщик возводит дом по договору участия в долевом строительстве, то от НДС освободят нежилые помещения в домах, гаражи и машиноместа.
Сейчас апартаменты – это нежилое помещение, его приравнивают к коммерческой недвижимости.
Теперь Госдума планирует вернуть НДС для компаний, которые строят апартаменты, но продают их как обычное жилье.
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