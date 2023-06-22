Застройщики будут снова платить НДС на строительство апартаментов

Компании, которые строят нежилые апартаменты, а потом продают их как обычное жилье, будут платить НДС 20%.

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который вводит для застройщиков НДС 20% при продаже объектов. Об этом пишет «ТАСС».

Такой налог существовал и раньше, его отменили 13 лет назад, в 2010 году.

Отменяется освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ, - сказано в документе.

Если застройщик возводит дом по договору участия в долевом строительстве, то от НДС освободят нежилые помещения в домах, гаражи и машиноместа.

Сейчас апартаменты – это нежилое помещение, его приравнивают к коммерческой недвижимости.

Теперь Госдума планирует вернуть НДС для компаний, которые строят апартаменты, но продают их как обычное жилье.