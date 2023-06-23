Загружать информацию об обучении охране труда нужно в электронном виде

Время на прохождение проверки знания требований охраны труда увеличили до 60 минут.

Согласно Правилам обучения по охране труда и проверки знаний, сведения в реестр обученных лиц нужно передавать в электронном формате и по установленной форме. Об этом сказано в письме Минтруда от 13 июня 2023 года.

Информацию об обучении по охране труда нужно загрузить в формате .xml с помощью специальной программы «XSD схема версии 1.0.3». Скачать софт можно на сайте ЕИСОТ.

Обучение охране труда должны проходить сотрудники, которые выполняют работы повышенной опасности, а также ответственные за организацию таких работ.

Список опасных работ работодатели определяют в локальных нормативных актах с учетом требований Минтруда.

На прохождение тестов по проверке знаний с использованием ЕИСОТ дается 60 минут.