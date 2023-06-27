НДФЛ могут отменить для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей

Депутаты фракции ЛДПР отправили в правительство законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на документ.
Авторы проекта считают, что порог в 30 тыс. рублей оптимальный для отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эта сумма почти в два раза больше МРОТ.
Сейчас ставка НДФЛ составляет 13% и 15% для тех, у кого годовой доход больше 5 млн рублей.
Малообеспеченные семьи смогут увеличить бюджет, а это благоприятно скажется на экономическом росте страны.
Депутаты добавили, что пока неизвестно, сколько человек получает зарплату меньше 30 тыс. рублей. Поэтому сложно определить точный объем компенсации выпадающих из бюджета доходов.
Чтобы идея осуществилась, понадобится дополнительное финансирование, которое должен одобрить кабмин.
Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2024 года.
Недавно мы писали, что правительство не поддержало позицию депутатов ЛДПР об отмене налога на доходы со вкладов. Причина – авторы не предложили вариантов возмещения выпадающих доходов.
Комментарии4
Главный бухгалтер
мдааааа....
смешно!
ну а для этого вообще понадобится стотыщпяцот человек нанять! для вычисления! Страна-то большая!
ну вот Вам и готовый ответ на все остальные предложения!
или в них есть разницаа?
Полина Бахарева
Серьезно? Да здравствуют дополнительные льготы тем, кто и без того скрывают реальный доход ради выплат.
У депутатов есть реальное понимание о том сколько человек сейчас получают официальную зврплату ВЫШЕ 30 тыс руб.? Это же минимум 30-40 % НДФЛ перестанет в бюджет поступать))))) уверен, что отметут закон уже в первом чтении)))))) поближе бы к народу им быть, чтобы реальный расклад дел видеть. Ах да, есть же Фонд Статистики - они же картину реальную в стране выкатывают)))))))
а если 31? а если разный доход каждый месяц, то больше, то меньше? ну неужели нельзя просто сделать вычет каждому в сумме 30 тр ежемесячно, зачем лишний головняк изобретать?