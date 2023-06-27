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НДФЛ

НДФЛ могут отменить для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей

По версии депутатов, такой подход поможет малообеспеченным семьям увеличить бюджет.
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Депутаты фракции ЛДПР отправили в правительство законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на документ.

Авторы проекта считают, что порог в 30 тыс. рублей оптимальный для отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эта сумма почти в два раза больше МРОТ.

Сейчас ставка НДФЛ составляет 13% и 15% для тех, у кого годовой доход больше 5 млн рублей.

Малообеспеченные семьи смогут увеличить бюджет, а это благоприятно скажется на экономическом росте страны.

Депутаты добавили, что пока неизвестно, сколько человек получает зарплату меньше 30 тыс. рублей. Поэтому сложно определить точный объем компенсации выпадающих из бюджета доходов.

Чтобы идея осуществилась, понадобится дополнительное финансирование, которое должен одобрить кабмин.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Недавно мы писали, что правительство не поддержало позицию депутатов ЛДПР об отмене налога на доходы со вкладов. Причина – авторы не предложили вариантов возмещения выпадающих доходов.

Комментарии

4
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 28 минут назад

    Главный бухгалтер

    Депутаты добавили, что пока неизвестно, сколько человек получает зарплату меньше 30 тыс. рублей.

    мдааааа....

    смешно!

    Поэтому сложно определить точный объем компенсации выпадающих из бюджета доходов.

    ну а для этого вообще понадобится стотыщпяцот человек нанять! для вычисления! Страна-то большая!

    Недавно мы писали, что правительство не поддержало позицию депутатов ЛДПР об отмене налога на доходы со вкладов. Причина – авторы не предложили вариантов возмещения выпадающих доходов.

    ну вот Вам и готовый ответ на все остальные предложения!

    или в них есть разницаа?

  • Логотип Polinbux
    Polinbux 27 минут назад

    Полина Бахарева

    Серьезно? Да здравствуют дополнительные льготы тем, кто и без того скрывают реальный доход ради выплат.

  • Логотип netprofit26stv
    netprofit26stv 10 минут назад

     У депутатов есть реальное понимание о том сколько человек сейчас получают официальную зврплату ВЫШЕ 30 тыс руб.? Это же минимум 30-40 % НДФЛ перестанет в бюджет поступать))))) уверен, что отметут закон уже в первом чтении)))))) поближе бы к народу им быть, чтобы реальный расклад дел видеть. Ах да, есть же Фонд Статистики - они же картину реальную в стране выкатывают))))))) 

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 2 минуты назад

    а если 31? а если разный доход каждый месяц, то больше, то меньше? ну неужели нельзя просто сделать вычет каждому в сумме 30 тр ежемесячно, зачем лишний головняк изобретать?

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