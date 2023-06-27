НДФЛ могут отменить для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей

Депутаты фракции ЛДПР отправили в правительство законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на документ.

Авторы проекта считают, что порог в 30 тыс. рублей оптимальный для отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эта сумма почти в два раза больше МРОТ.

Сейчас ставка НДФЛ составляет 13% и 15% для тех, у кого годовой доход больше 5 млн рублей.

Малообеспеченные семьи смогут увеличить бюджет, а это благоприятно скажется на экономическом росте страны.

Депутаты добавили, что пока неизвестно, сколько человек получает зарплату меньше 30 тыс. рублей. Поэтому сложно определить точный объем компенсации выпадающих из бюджета доходов.

Чтобы идея осуществилась, понадобится дополнительное финансирование, которое должен одобрить кабмин.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Недавно мы писали, что правительство не поддержало позицию депутатов ЛДПР об отмене налога на доходы со вкладов. Причина – авторы не предложили вариантов возмещения выпадающих доходов.