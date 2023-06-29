Москвичи в среднем зарабатывают почти 128 тысяч рублей в месяц

Больше всего получают сотрудники финансовых и страховых компаний, их среднемесячный доход превысил 270 тысяч рублей.

В январе-апреле 2023 года средняя начисленная заплата сотрудников всех организаций Москвы составила 127,9 тыс. рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на данные Мосстата.

По сравнению с тем же периодом 2022 года, доходы жителей Москвы выросли на 4,8%.

Среднесписочная численность сотрудников без учета внешних совместителей составила 5,4 млн человек. Это на 1,5% больше, чем в 2022 году.

С января по апрель 2023 года в штате на крупных предприятиях Москвы трудилось 3,9 млн человек. Они в среднем зарабатывают 156 тыс. рублей.

У сотрудников финансовых и страховых организаций среднемесячный доход составляет 270,9 тыс. рублей.

Больше среднего уровня получают и те, кто занимается добычей полезных ископаемых. Их зарплата – 268,5 тыс. рублей.

Специалисты по информационной безопасности и связи зарабатывают в среднем 189,7 тыс. рублей.

В 4 раза вырос заработок москвичей, которые на дому ухаживают за душевнобольными, наркозависимыми и лицам с ограниченными возможностями развития.

Зарплата производителей аккумуляторов и аккумуляторных батарей увеличилась в 3,7 раза.

Сотрудники, которые занимаются сбором и заготовкой лесных ресурсов стали зарабатывать в 3,6 раз больше.

Недавно мы писали, что депутаты Госдумы предлагают ввести налог для «богатых москвичей». Тем, кто получает больше 25 млн рублей в год могут поднять НДФЛ до 20%.