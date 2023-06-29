Самозанятым разрешили сделать свой товарный знак

Чтобы получить скидку 30% на уплату пошлины за регистрацию товарного знака, нужно оформить заявку на сайте Роспатента или на Госуслугах.

С 29 июня 2023 года вступает в силу закон, по которому самозанятые могут регистрировать товарный знак. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Теперь это средство индивидуализации будет доступно физическим лицам и самозанятым, так как отдельными видами предпринимательской деятельности россияне могут заниматься и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, - говорится в сообщении.

Чтобы получить право на товарный знак, который будет действовать на всей территории страны, нужно заплатить пошлину в размере от 21 700 рублей.

Если подать заявку на товарный знак на сайте Роспатента или на портале Госуслуг будет скидка 30%.

В 2022 году Роспатент получил 112 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков.

По последним подсчетам, в стране зарегистрировано больше 7 млн самозанятых.