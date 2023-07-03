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Трудовые отношения

Сотрудникам «Почты России» понижают зарплату. Те, кто не согласен, попадают под сокращение

Работодатель снизил количество ставок, которые могут брать сотрудники, чтобы получать больше зарплаты.
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В «Почте России» изменилась система начисления зарплат, что привело к массовым увольнениям сотрудников. Об этом пишет «Коммерсант».

Раньше работники почты могли между собой распределить оклады вакантных мест и получать больше зарплаты за счет нескольких ставок. Теперь компания решила это ограничить и сократить число свободных ставок.

Если сотрудники отделений не согласны на пониженные зарплаты, то в некоторых регионах их начинают сокращать.

Такой шаг был сделан из-за финансового положения «Почты России», которое заметно ухудшается.

В «Почте России» заявили, что сокращать основной персонал не собираются, в ближайшее время сотрудникам предложат 1 тыс. новых ставок, которые появятся в рамках проекта с маркетплейсом Ozon.

Комментарии

4
  • Логотип IriEro
    IriEro 31 минуту назад

    Ирина

    Сэкономив на зарплатах сотрудников купят беспилотники?

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 26 минут назад

      Сэкономив на зарплатах сотрудников купят беспилотники?

      На которых будут развозить пенсии/крупы/печенья/консервы.

      • Логотип Мирам
        Мирам 25 минут назад

        не проканает, доставки маркетплейсов-выгоднее

  • Логотип Мирам
    Мирам 27 минут назад

    что сокращать основной персонал не собираются, в ближайшее время сотрудникам предложат 1 тыс. новых ставок

    и уже новые сотрудники будут так же пытаться совмещать......

    при этом по причине нехватки основного "почтового" штата будет увеличиваться время обслуживания, очереди будут больше, народонаселение будет искать альтернативные способы и в конце-концов Почту России расформируют....

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