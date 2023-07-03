Сотрудникам «Почты России» понижают зарплату. Те, кто не согласен, попадают под сокращение

В «Почте России» изменилась система начисления зарплат, что привело к массовым увольнениям сотрудников. Об этом пишет «Коммерсант».
Раньше работники почты могли между собой распределить оклады вакантных мест и получать больше зарплаты за счет нескольких ставок. Теперь компания решила это ограничить и сократить число свободных ставок.
Если сотрудники отделений не согласны на пониженные зарплаты, то в некоторых регионах их начинают сокращать.
Такой шаг был сделан из-за финансового положения «Почты России», которое заметно ухудшается.
В «Почте России» заявили, что сокращать основной персонал не собираются, в ближайшее время сотрудникам предложат 1 тыс. новых ставок, которые появятся в рамках проекта с маркетплейсом Ozon.
Комментарии4
Ирина
Сэкономив на зарплатах сотрудников купят беспилотники?
На которых будут развозить пенсии/крупы/печенья/консервы.
не проканает, доставки маркетплейсов-выгоднее
и уже новые сотрудники будут так же пытаться совмещать......
при этом по причине нехватки основного "почтового" штата будет увеличиваться время обслуживания, очереди будут больше, народонаселение будет искать альтернативные способы и в конце-концов Почту России расформируют....