Сотрудникам «Почты России» понижают зарплату. Те, кто не согласен, попадают под сокращение

Работодатель снизил количество ставок, которые могут брать сотрудники, чтобы получать больше зарплаты.

В «Почте России» изменилась система начисления зарплат, что привело к массовым увольнениям сотрудников. Об этом пишет «Коммерсант».

Раньше работники почты могли между собой распределить оклады вакантных мест и получать больше зарплаты за счет нескольких ставок. Теперь компания решила это ограничить и сократить число свободных ставок.

Если сотрудники отделений не согласны на пониженные зарплаты, то в некоторых регионах их начинают сокращать.

Такой шаг был сделан из-за финансового положения «Почты России», которое заметно ухудшается.

В «Почте России» заявили, что сокращать основной персонал не собираются, в ближайшее время сотрудникам предложат 1 тыс. новых ставок, которые появятся в рамках проекта с маркетплейсом Ozon.