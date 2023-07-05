Роструд создал онлайн-сервис, на котором можно решить разногласия с работодателем

Сотрудники смогут оповестить работодателя о нарушениях, не прибегая к жалобе в трудовую инспекцию. Если компания не решит проблему самостоятельно, то заявление отправится в Роструд.

Роструд запустил сервис по регулированию трудовых споров сотрудников с работодателем на портале «Онлайнинспекция.рф». Об этом пишет «RG.RU».

Cотрудник, который считает, что его права нарушены, может обратиться к работодателю через новый сервис, а не сразу писать жалобу в трудовую инспекцию.

Если в течение 10 рабочих дней вопрос не получается урегулировать, тогда система поможет перенаправить обращение непосредственно в гострудинспекцию региона, - сказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

Чтобы подать обращение, нужно заполнить ИНН и e-mail работодателя.

Недавно мы писали, что Роструд собирается запустить три новых онлайн-сервиса. Один из которых будет решать разногласия с работодателем.

Сотрудники часто подают жалобу в инспекцию, а через несколько дней снимают заявление, потому что работодатель получил информацию и решил проблему.