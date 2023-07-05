Роструд создал онлайн-сервис, на котором можно решить разногласия с работодателем

Роструд запустил сервис по регулированию трудовых споров сотрудников с работодателем на портале «Онлайнинспекция.рф». Об этом пишет «RG.RU».
Cотрудник, который считает, что его права нарушены, может обратиться к работодателю через новый сервис, а не сразу писать жалобу в трудовую инспекцию.
Если в течение 10 рабочих дней вопрос не получается урегулировать, тогда система поможет перенаправить обращение непосредственно в гострудинспекцию региона, - сказал руководитель Роструда Михаил Иванков.
Чтобы подать обращение, нужно заполнить ИНН и e-mail работодателя.
Недавно мы писали, что Роструд собирается запустить три новых онлайн-сервиса. Один из которых будет решать разногласия с работодателем.
Сотрудники часто подают жалобу в инспекцию, а через несколько дней снимают заявление, потому что работодатель получил информацию и решил проблему.
Комментарии5
Валентина Гернц
Между прочим, очень толковая инициатива.
очень толковая. соберёт всех кого можно с сезонными обострениями. и работодатель, особенно мсп, будет каждый день, добросовестно, получать и рассматривать все обращения
Где вы были год назад?(
Главный бухгалтер
и что бы тогда было бы? к сегодняшнему дню его бы уже закрыли? а так - только сегодня открылся?
Лишь бы только сотрудники лишнего на этом онлайн-сервисе не сболтнули...