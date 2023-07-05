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Трудовые отношения

Роструд создал онлайн-сервис, на котором можно решить разногласия с работодателем

Сотрудники смогут оповестить работодателя о нарушениях, не прибегая к жалобе в трудовую инспекцию. Если компания не решит проблему самостоятельно, то заявление отправится в Роструд.
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Роструд запустил сервис по регулированию трудовых споров сотрудников с работодателем на портале «Онлайнинспекция.рф». Об этом пишет «RG.RU».

Cотрудник, который считает, что его права нарушены, может обратиться к работодателю через новый сервис, а не сразу писать жалобу в трудовую инспекцию.

Если в течение 10 рабочих дней вопрос не получается урегулировать, тогда система поможет перенаправить обращение непосредственно в гострудинспекцию региона, - сказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

Чтобы подать обращение, нужно заполнить ИНН и e-mail работодателя.

Недавно мы писали, что Роструд собирается запустить три новых онлайн-сервиса. Один из которых будет решать разногласия с работодателем.

Сотрудники часто подают жалобу в инспекцию, а через несколько дней снимают заявление, потому что работодатель получил информацию и решил проблему.

Комментарии

5
  • Логотип gerntsv
    gerntsv 1 час назад

    Валентина Гернц

    Между прочим, очень толковая инициатива. 

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 час назад

      очень толковая. соберёт всех кого можно с сезонными обострениями. и работодатель, особенно мсп, будет каждый день, добросовестно, получать и рассматривать все обращения

  • Логотип Алейда
    Алейда 1 час назад

    Где вы были год назад?(

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 27 минут назад

      Главный бухгалтер

      Где вы были год назад?(

      и что бы тогда было бы? к сегодняшнему дню его бы уже закрыли? а так - только сегодня открылся?

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 29 минут назад

    Лишь бы только сотрудники лишнего на этом онлайн-сервисе не сболтнули...

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