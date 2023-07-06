Предприятия новых регионов и РЖД могут войти в программу субсидирования трудовой мобильности

За каждого сотрудника компании получат больше 260 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на организацию переезда к месту работы.

Минтруд подготовил проект постановления, по которому будет больше получателей субсидии на оплату переезда сотрудников к месту работу. В список включат компании из новых регионов и ОАО «РЖД».

Субсидии по программе трудовой мобильности смогут получать предприятия Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. А также компания РЖД, которая будет строить железнодорожную инфраструктуру.

Размер субсидии – 12 МРОТ с учетом суммы уплаченных страховых взносов. За каждого привлеченного сотрудника организация получит больше 260 тыс. рублей.

На полученные деньги компания должна помочь будущему сотруднику в переезде к месту работы.

Если работа сотрудника предполагает разъездной характер или он работает в пути, то получить субсидию нельзя.

Минтруд считает, что расширение программы привлечет 3,5 тыс. работников без дополнительных средств из бюджета.

Сейчас в программе субсидирования трудовой мобильности участвуют предприятия оборонно-промышленного комплекса и значимые для регионов предприятия.

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