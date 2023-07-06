В случае переноса отпуска повторно уведомлять сотрудника не надо

За 2 недели до отпуска сотрудника надо уведомить, что ему скоро в отпуск. Если дату начала отпуска перенесли, то повторно уведомлять сотрудника о новой дате начала отпуска не надо.

Ситуация такая: сотрудника, как и положено, уведомили о будущем отпуске за 2 недели до его начала, но после этого по просьбе сотрудника начало отпуска сдвинули на 7 дней вперед.

С даты переноса до даты нового начала отпуска оставалось менее 2 недель. Новое уведомление выдать в срок не получится.

Но оно и не нужно, утверждает ГИТ по г. Москве в письме от 22.06.2023 № 77/7-18497-23-ОБ/10-21479-ОБ/1450

При переносе отпуска повторно извещать работника под подпись не требуется.

Напомним, норма о том, что за 2 недели сотрудника надо извещать об отпуске, заложена в статье 123 ТК РФ.

Часто в качестве такого уведомления используют приказ на отпуск форты Т-6. Его просто издают за 2 недели до начала отпуска.

Какими документами оформляется отпуск мы рассказывали в разборе. Там также есть образцы этих документов.