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- Какими документами оформляется ежегодный оплачиваемый отпуск + образцы документов
6 карточек
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Какими документами оформляется ежегодный оплачиваемый отпуск + образцы документов
Сначала оформляют график отпусков, потом уведомляют о скором начале отпуска, издают приказ и делают расчет отпускных.
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