Почти 40% компаний согласны сделать для сотрудников короткий день в пятницу

Чаще всего такой практикой пользуются московские работодатели. Они готовы отпустить сотрудника домой даже в 13-14 часов.

У 39% работодателей пятница – короткий день, из них 18% отпускают сотрудников на час раньше, 17% уже заканчивают работу в 15-16 часов, а 4% отправляют работников домой после обеда, в 13-14 часов.

Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Сокращенный рабочий день по пятницам в некоторых компаниях выступает инструментом мотивации и влияет на удовлетворенность сотрудников. Работодатели стремятся перераспределять трудовые ресурсы и оптимизировать рабочее время персонала для максимальной эффективности бизнеса, - сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Компании из Москвы чаще делают короткие рабочие дни по пятницам. Меньше всего эта практика распространена в Красноярске.

Большинство компаний (60%) работают пятницу по стандартному графику, не сокращая время работы.