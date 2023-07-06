Почти 40% компаний согласны сделать для сотрудников короткий день в пятницу

У 39% работодателей пятница – короткий день, из них 18% отпускают сотрудников на час раньше, 17% уже заканчивают работу в 15-16 часов, а 4% отправляют работников домой после обеда, в 13-14 часов.
Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».
Сокращенный рабочий день по пятницам в некоторых компаниях выступает инструментом мотивации и влияет на удовлетворенность сотрудников. Работодатели стремятся перераспределять трудовые ресурсы и оптимизировать рабочее время персонала для максимальной эффективности бизнеса, - сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Компании из Москвы чаще делают короткие рабочие дни по пятницам. Меньше всего эта практика распространена в Красноярске.
Большинство компаний (60%) работают пятницу по стандартному графику, не сокращая время работы.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
у нас пятница- короткий день (на 1 час меньше), сократили себе длительность ежедневных обедов, так сказать накапливаем этот час. Получилось замечательно!! особенно летом))
Мы давно попросили для нас (бухгалтерии) сделать в пятницу рабочий день на 1 час меньше, работаем 39 часов вместо 40. Это делает пятницу более радостной, хоть и не всегда удается уйти вовремя)