Мошенники предлагают оценить работу онлайн-кинотеатров и перевести им деньги

Злоумышленники предлагают написать отзыв на фильм и заработать до 12 тысяч рублей, но сначала нужно поделиться своими персональными данными и внести деньги на указанный счет.

Мошенники в мессенджерах представляются сотрудниками онлайн-кинотеатров, предлагают работу по оценке популярных стриминговых платформ и присылают ссылку на фишинговый сайт. О новой схеме мошенничества говорится на сайте банка ВТБ.

Клиенты банка получают сообщения с предложением сделать обзор на фильм, телешоу или видеоплатформу. За это обещают заплатить от 3 до 12 тыс. рублей.

Соискателей простят заполнить анкету и ввести контактные данные. Однако реальное трудоустройство не подтверждается, а ссылки от «работодателя» ведут на фишинговые сайты.

После регистрации клиента просят внести на указанный счет определенную сумму, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов. От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства, - говорится на сайте ВТБ.

Сотрудники банка напоминают, что нужно соблюдать правила безопасности: не доверять сообщениям с неизвестных номеров, не устанавливать сомнительные программы и не переходить по подозрительным ссылкам.

Недавно мы писали, что в начале 2023 года кибермошенники украли у россиян 4,5 млрд рублей.