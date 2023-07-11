Минфин создаст единый реестр должников бюджета

Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета, чтобы государственные органы могли оценить контрагентов, с которыми они заключают контракты. Об этом пишут «Известия».
В конце 2021 года Счетная палата предложила создать список должников, куда войдут недобросовестные заказчики работ и их исполнители.
По мнению аудиторов, нововведение повысит прозрачность госзакупок, а должники смогут понять, сколько денег и в какой момент им нужно вернуть в бюджет.
В марте-апреле 2023 года реестр начали тестировать, работа над ним закончится в 2027 году. Списки формируются в рамках централизованного учета.
Разработка ресурса по контролю за работой с дебиторской задолженностью позволит главным администраторам доходов уделять более пристальное внимание вопросу, затрачивая меньшие трудовые и временные ресурсы, - сказали в Счетной палате.
Дебиторская задолженность появляется у ведомств при заказе работ или товаров. Она погашается, как только обязательства будут исполнены или, если будет срыв работ, то при взыскании средств.
В 2022 году дебиторская задолженность увеличилась на 53,3%, до 9,4 трлн рублей. Такие значения рекордные с 2013 года.
По объему «дебиторки» лидируют Минпромторг (228,5 млрд), Минтранс (204,3 млрд), Минстрой (183,7 млрд), Минздрав (147,3 млрд), Росавтодор (137,3 млрд).
Недавно мы писали, что долги бизнеса перед бюджетом в 2022 году составили 2,5 трлн рублей.
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