Работник вправе сам выбрать банк, в который будет приходить его зарплата

Даже если в компании есть «зарплатный проект», работник вправе сам указать кредитную организацию, в которую должна приходить его заработная плата.

В Роструде напомнили, что работник вправе сам указать кредитную организацию, в которую компания-работодатель должна переводить заработную плату (ст. 136 ТК), работодателям необходимо принимать меры по обеспечению этого права работников.

Работодателям запрещается навязывать работнику конкретные банки для перечисления заработной платы, в том числе под угрозой расторжения трудового договора или иных неблагоприятных последствий.

Если работник при заключении трудового договора не сообщил работодателю реквизиты банковского счета, на который он хочет получать оплату, то работодатель может сам предложить ему банки для перечисления зарплаты.