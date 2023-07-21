Бывшую судью могут лишить свободы на срок больше 11 лет

Экс-судья московского Арбитражного суда обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 50 тысяч долларов. Ей грозит 11 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штраф больше 253 млн рублей.

Прокуратура просит приговорить бывшую судью московского Арбитражного суда Елену Кондрат к 11 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом пишет «ТАСС».

Экс-судья Елена Кондрат обвиняется в посредничестве при передаче взятки в 50 тыс. долларов своей коллеге Елене Махалкиной.

В судебных прениях государственный обвинитель прокуратуры Москвы просила признать Кондрат виновной по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве) и назначить ей наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы, — сообщили в прокуратуре Москвы.

Также обвиняемой придется выплатить штраф в размере 253 млн 383 тыс. рублей. Это в 65 раз больше суммы взятки.

Обвинение настаивает, чтобы суд сохранил арест на имущество подсудимой, чтобы штраф был точно уплачен.