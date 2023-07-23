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УСН

При продаже недвижимости ИП на УСН платит или налог по УСН, или НДФЛ

Все зависит от кодов ОКВЭД в ЕГРИП и того, использовалась недвижимость в бизнесе или нет.
39

Разъяснения о продаже недвижимости предпринимателем на УСН дал Минфин в письме от 28.06.2023 № 03-04-05/60201.

ИП при регистрации заявляет виды экономической деятельности, которые он планирует вести.

Доходы от деятельности по этим кодам ОКВЭД признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности.

ИП будет платить налог по УСН при продаже недвижимости, если:

  • в ЕГРИП есть код ОКВЭД по продаже недвижимого имущества;

и

  • недвижимость использовалось в предпринимательской деятельности.

ИП будет платить НДФЛ при продаже недвижимости, если:

  • недвижимость не использовалось в предпринимательской деятельности;

а также

  • в ЕГРИП нет кодов ОКВЭД по продаже имущества.

При этом НДФЛ не будет, если недвижимость была в собственности бизнесмена более минимального срока владения (5 лет или 3 года).

Комментарии

1
  • Логотип dimadovgopyatyi
    dimadovgopyatyi 23 минуты назад

    Юрист

    А если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности - сдавалась в аренду, но ОКВЭД "продажа недвижимости" отсутствует, то при продаже недвижимости все же какой налоговый режим будет?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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