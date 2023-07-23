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Мошенничество

Финансовые пирамиды теперь маскируются под экономические онлайн-игры

Пользователей привлекает возможность быстрого заработка, однако во многих «симуляторах бизнеса» нет соревновательного элемента.
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За 2023 год пользователи онлайн игр «симуляторов бизнеса» потеряли 6 млн долларов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Больше 22%% нелегальных экономических онлайн-игр привлекают пользователей тем, что можно вложить средства и получить возможности их умножить.

К финансовым пирамидам, которые маскируются под игры относят проекты: Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm и другие.

Ущерб от таких финансовых пирамид за первые полгода 2023 года может достигать 5-6 млн долларов.

Отличительная особенность таких проектов — отсутствие соревновательного элемента, — сказали в Центробанке.

Больше 98% мошеннических онлайн-проектов ЦБ вычисляет в среднем через три-пять дней после начала их рекламы в социальных сетях.

Недавно мы писали, что за первые шесть месяцев 2023 года ЦБ выявил почти 2,5 тысячи неблагонадежных финансовых организаций. Помимо этого, за финансовые пирамиды предложили ограничивать свободу сроком на 12 лет.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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