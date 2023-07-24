Работу депутатов, чиновников и менеджеров россияне назвали самой переоцененной

Участники опроса убеждены, что госслужащие, топ-менеджеры, начальники и футболисты получают неоправданно высокую зарплату.

В тройку самых переоцененных сфер деятельности на рынке труда вошли депутаты (23%), чиновники (13%) и менеджеры из различных отраслей экономики (11%). Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

9% опрошенных поделились тем, что их руководители получают неоправданно высокую зарплату. 6% считает, что труд IT-специалистов переоценен, а 5% назвали несправедливыми доходы футболистов.

В том, что артисты получают слишком много денег, убеждены 4% участников опроса. Тогда как 2% указывают на сверхдоходы блогеров.

15% назвали переоцененными профессии банковских работников, журналистов, представителей бьюти-индустрии, курьеров, стоматологов и риелторов.

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