Минэкономразвития собирается освободить бизнес от налогов при безвозмездных патентах

Министерство экономического развития подготовило законопроект, освобождающий от уплаты налогов физических и юридических лиц, которые безвозмездно получают исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) или лицензии. Об этом сказано на сайте министерства.

Мы продолжаем стимулировать использование интеллектуальной собственности, созданной за бюджетные средства. Законопроект освобождает получателей нового актива от уплаты налога за него в случаях, когда безвозмездная передача предусмотрена законодательством, — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Сейчас те, кто безвозмездно получает права на РИД, должны заплатить налоги. Для физлиц — это НДФЛ, для юрлиц — налог на прибыль.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о внесении законопроекта в Госдуму.