Сотрудницу, покинувшую рабочее место из-за болезни ребенка, нельзя уволить за прогул

Разъяснение дает Роструд в письме от 10.07.2023 № ПГ/14032-6-1.
За совершение дисциплинарного проступка работодатель может применить дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора или увольнения.
За прогул можно уволить, но надо запросить объяснение от сотрудницы, чтобы решить вопрос уважительности причин отсутствия.
При этом в случае болезни ребенка сотрудница может оформить больничный лист.
Необходимость ухода за больным ребенком работника является уважительной причиной для отсутствия работника на рабочем месте (в месте командирования). Такой вывод содержится в письме Роструда.
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