В «Яндекс Маркете» теперь можно купить товары из Азии

На маркетплейсе продавцы из стран Азии и ЕАЭС предлагают заказать электронику и бытовую технику. Доставка займет от семи дней.

Макеркетплейс «Яндекс Маркет» начал работать с зарубежными азиатскими магазинами, чтобы увеличить линейку товаров, которые раньше были недоступны в стране. Об этом пишут «РИА Новости».

На площадке продавцы предлагают приобрести электронику, бытовую технику и товары для дома из Азии и стран ЕАЭС.

Сотрудничество с иностранными продавцами позволит площадке расширить ассортимент товаров и познакомить покупателей с новыми брендами, которые ранее не были доступны в России, — сообщили в маркетплейсе.

Пользователи площадки смогут напрямую купить товары у производителя без посредников. Это позволит сохранить цены на приемлемом уровне.

Доставка будет занимать от семи дней в зависимости от местоположения селлера и покупателя.

Другие российские маркетплейсы также развивают международное направление деятельности. Например, Ozon открыл представительство в Армении и уже работает в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Wildberries представлен в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Израиле и Узбекистане.