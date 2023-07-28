В Госдуме предложили ввести налог на домашних животных

Чтобы бороться с черными заводчиками, власти обяжут их вакцинировать животных, регистрировать свой бизнес и платить с этого налоги.

Заводчиков питомцев могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых животных и платить налоги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на координатора федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимира Бурматова.

Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев, — сказал Владимир Бурматов.

Недобросовестные заводчики не состоят ни в каких кинологических клубах и в ассоциациях. Многие животные, которые у них были куплены, оказываются беспородными или с нарушениями в родословной.

Законопроект получил предварительную поддержку Минприроды.