Совфед принял единую ставку НДФЛ для удаленных сотрудников. Они будут платить 13-15%

Резидентство не повлияет на размер единой ставки. Удаленщики будут платить такой же подоходный налог, как и обычные сотрудники.

Совет Федерации принял закон, по которому с 1 января 2024 года для удаленщиков будет действовать единая ставка НДФЛ. Об этом пишет «RG.RU».

Сотрудники, которые удаленно работают на российские организации, а также фрилансеры будут платить подоходный налог по ставке 13-15%.

Это правило действует на всех, вне зависимости от налогового резидентства или договоров, по которым работают сотрудники (по ТК или ГПХ).

Для штатных удаленных сотрудников нормы начнут действовать с 2024 года, а для фрилансеров – с 2025 года.

С доходов свыше 5 млн рублей нужно платить НДФЛ по ставке 15%, а с меньшего заработка – стандартные 13%.

От уплаты НДФЛ освободят компенсационные выплаты дистанционным сотрудникам на возмещение расходов, связанных с удаленной работой. Для этой суммы установлен предел – не более 35 рублей в день.