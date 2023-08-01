Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Кадры

Няня и помощник капитана могут зарабатывать 300-350 тысяч рублей

Работодатели предлагают высокооплачиваемую работу на самые разные должности: от няни до зубного техника. Зарабатывают они примерно одинаково: от 300 тысяч рублей в месяц.
60

В подборку высокооплачиваемых вакансий вошли управляющий домом, старший помощник капитана и няня. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Эти специалисты могут заработать от 300 до 350 тыс. рублей.

Одну из самых высоких заработных плат предлагают в Одинцово управляющему загородным домом — от 350 тыс. рублей. Сотрудник будет выполнять все поручения, касающиеся управления домом, заниматься подбором персонала, курировать семейные вопросы и дела, оказывать полную поддержку членам семьи, взаимодействовать с сервисными службами, — сказано в подборке.

От 300 тыс. рублей может получать старший помощник капитана в Петропавловске-Камчатском. Специалист должен организовать вахту на судне, обеспечить охрану труда и отдыха экипажа, следить за состоянием оборудования.

Чтобы устроиться, нужен опыт работы от трех лет и высшее образование.

Подобную зарплату предлагают няне в Москве с двухлетним стажем. В обязанности входит следить за двумя детьми трех лет, готовить еду, стирать и гладить детскую одежду.

За те же деньги работодатели готовы нанять зубного техника-керамиста в Санкт-Петербурге. Он должен уметь делать несъемное протезирование, иметь опыт работы от пяти лет и образование не ниже среднего специального.

Ищете квалифицированного сотрудника и никак не можете найти? Выход есть — размещайте резюме на «Клерке» всего за 690 рублей!

Нас читает грамотная и внимательная аудитория, а также специалисты в области бухгалтерии и финансов. Ваше предложение точно заметят, а отклики будут максимально релевантными.

Создавайте свою вакансию и работайте с профессионалами!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке

    С чего начать работу в 1С: Управление торговлей

    Новым пользователям конфигурации сложно понять, что нужно сделать на старте работы в программе, чтобы избежать ошибок в будущем. Помогает разобраться в том, как начать работу в конфигурации Ирина Попова — методолог управленческого учёта компании Scloud и профессионал по работе в 1С: Управление торговлей. Читайте рекомендации Ирины о правильном ведении учёта

    С чего начать работу в 1С: Управление торговлей
    17
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup

    Новое дело по убыткам директора

    Ко мне обратился клиент с просьбой защитить его от убытков на сумму 40 000 000 руб., которые ему предъявили в деле о банкротстве ООО «СоюзДорСтрой». На клиента хотят повесить недостачу имущества. Как считаете сможем отбиться от иска?

    48
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3

    Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый июльский дайджест!

    Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3
    62
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Итоги 25 месяцев инвестиций. 2,38 млн рублей

    1 августа, значит пора доедать последнюю черешню и подводить итоги июля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 25 месяцев позади. Погнали!

    Итоги 25 месяцев инвестиций. 2,38 млн рублей
    1
    40
    Читать еще