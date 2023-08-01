Няня и помощник капитана могут зарабатывать 300-350 тысяч рублей

Работодатели предлагают высокооплачиваемую работу на самые разные должности: от няни до зубного техника. Зарабатывают они примерно одинаково: от 300 тысяч рублей в месяц.

В подборку высокооплачиваемых вакансий вошли управляющий домом, старший помощник капитана и няня. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Эти специалисты могут заработать от 300 до 350 тыс. рублей.

Одну из самых высоких заработных плат предлагают в Одинцово управляющему загородным домом — от 350 тыс. рублей. Сотрудник будет выполнять все поручения, касающиеся управления домом, заниматься подбором персонала, курировать семейные вопросы и дела, оказывать полную поддержку членам семьи, взаимодействовать с сервисными службами, — сказано в подборке.

От 300 тыс. рублей может получать старший помощник капитана в Петропавловске-Камчатском. Специалист должен организовать вахту на судне, обеспечить охрану труда и отдыха экипажа, следить за состоянием оборудования.

Чтобы устроиться, нужен опыт работы от трех лет и высшее образование.

Подобную зарплату предлагают няне в Москве с двухлетним стажем. В обязанности входит следить за двумя детьми трех лет, готовить еду, стирать и гладить детскую одежду.

За те же деньги работодатели готовы нанять зубного техника-керамиста в Санкт-Петербурге. Он должен уметь делать несъемное протезирование, иметь опыт работы от пяти лет и образование не ниже среднего специального.

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