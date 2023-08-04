На госзакупку иномарок в этом году потратили 464 млн рублей

Госзакупки иностранных автомобилей выросли, даже несмотря на то, что заказчики должны запрашивать разрешение у Минпромторга.

В первом полугодии 2023 года расходы на государственные закупки зарубежных автомобилей выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. На авто потратили 464 млн рублей.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование «Контур.Торгов».

Траты государства на автомобили отечественных марок снизились на 15%, с 2,39 млрд рублей в 2022 году до 2,01 млрд рублей в этом.

Анализ показывает, что в 2023 году произошла смена тренда: в 2022 году по сравнению с 2021 годом закупки иномарок снижались как в количестве торгов (с 330 до 165 процедур), так и в объеме расходов (с 1,06 млрд до 480 млн), — сказано в исследовании.

Закупки иномарок растут, даже несмотря на то, что для этого нужно специальное разрешение Минпромторга.

Сейчас на торговых площадках открыто 10 тендеров на закупки иномарок, общая стоимость сделок составляет 52 млн рублей. Чиновников интересуют автомобили Haval Jolion и Toyota Camry.

Недавно президент Владимир Путин заявил, что больше не будет госзакупок иностранных автомобилей.