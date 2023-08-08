52% работодателей соглашаются повысить зарплату на собеседовании, если кандидат об этом просит

Остальные не могут позволить поднять зарплатное предложение из-за строгих рамок бюджета. Но исключение могут сделать для кандидата с уникальными навыками или с большим опытом.

Почти половина работодателей (41%) рассказывают кандидатам про зарплатную вилку на собеседовании. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

В 47% компаний предпочитают не указывать диапазон заработной платы, поскольку HR-специалисты готовы рассмотреть соискателей разного уровня.

35% работодателей специально не говорят о зарплатной вилке, чтобы изучить текущие зарплатные ожидания на рынке труда. А вот 20% предпочитают, чтобы будущий сотрудник первым сказал, сколько он хочет получать.

Это позволяет 15% организаций не платить больше того, на что рассчитывает кандидат.

52% начальников готовы повысить зарплатное предложение, если соискатель попросит больше указанной суммы.

48% ссылаются на строгие рамки бюджета, которые не позволяют платить новому сотруднику больше.

При этом 69% работодателей согласны увеличить предложение по зарплате, если специалист обладает уникальными навыками или имеет большой опыт работы.

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