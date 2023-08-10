Все банки могут обязать подключиться к цифровому рублю

Цифровой рубль признан национальной валютой, поэтому его должны принимать везде, как и наличные деньги.

Центробанк может обязать все банки подключиться к платформе с цифровым рублем, если эксперимент пройдет успешно. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

Поскольку это третья форма национальной валюты, то, безусловно, она должна иметь хождение всегда и везде, начиная с определенного периода, — сказала Ольга Скоробогатова.

Новую форму национальной валюты должны принимать везде так же, как и наличные деньги.

Эксперты «Яков и партнеры» рассказали, что потери банков от внедрения цифрового рубля могут составить 50 млрд рублей в год.

Ожидаемая выгода будет в районе 60 млрд рублей для банков и 80 млрд рублей для торговых сетей.

В магазинах стало удобно оплачивать покупки по QR-коду. Узнайте больше о преимуществах таких платежей для бизнеса.

Недавно мы писали, что эксперимент по работе с цифровым рублем запустят 15 августа 2023 года. В первом этапе пилотного проекта будут участвовать 13 банков, а во втором – еще 16 кредитных организаций.

Также Центробанк собирается разработать шаблоны для оплаты услуг ЖКХ цифровыми рублями.