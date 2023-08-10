Директор агрофирмы попытался обмануть ФНС на 17 млн рублей

Руководитель решил возместить НДС и принес в налоговую подложные документы о якобы проведенных работах.

В Ставрополье директор агрофирмы захотел возместить НДС за якобы проведенные работы и принес в налоговую инспекцию поддельные документы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По фейковым документам о работах на сумму более 116 млн рублей глава компании хотел получить 17 млн рублей. Однако правоохранительные органы проверили информацию и обнаружили обман.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены данные, что фактически строительно-монтажные работы не осуществлялись, а предоставленные в налоговые органы документы являются фиктивными, — сообщили в УФСБ.

В отношении директора завели уголовное дело по ч.3 ст. 30 и по ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество).

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