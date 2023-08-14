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Коллекторы

В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов

Коллекторам предлагают заняться «производительным трудом», а не выбивать долги с жителей страны. Правительство не поддержало законопроект: это может привести к росту ставок по кредитам.
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Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который запрещает коллекторскую деятельность в России.

Авторы инициативы уверены, что коллекторы, несмотря на законодательный запрет использовать шантаж и угрозы личного характера, все равно продолжают это делать.

Подразумевается, что законопроект защитит права и интересы тех, кто оказался в трудном финансовом положении, а также позволит «высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом».

Правительство не поддержало инициативу депутатов.

Положения законопроекта снижают возможности банков по управлению качеством кредитного портфеля и ликвидностью, что может негативно сказаться на значениях обязательных нормативов, — сказали в правительстве.

На документ дали отрицательный отзыв, поскольку такой закон приведет к росту процентных ставок по кредитам, а банки будут брать больше комиссионных за своих услуги.

Зачастую для того, чтобы избавиться от долгов физлица обращаются к процедуре банкротства. Так ли это просто на самом деле? Узнайте больше о мифах, связанных с банкротством физических лиц.

Комментарии

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